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Политическая воля к противодействию коррупции исчезает — участники VII Восточноукраинского юридического форума АЮУ

23 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Обсуждение последних тенденций в борьбе с коррупцией стало завершающим аккордом первого дня VII Восточноукраинского юридического форума Ассоциации юристов Украины, который проходит в Харькове. Модератором последней, третьей сессии выступил юридический советник Transparency International Ukraine Максим Костецкий. В числе спикеров — директор Харьковского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Юрий Кравченко, начальник первого следственного отдела следственного управления территориального управления Государственного бюро расследований в г.Полтаве Евгений Калугин, партнер АО «Шкребец и Партнеры», руководитель практики антикоррупционного комплаенса АО «Кролевецкий и Партнеры» Иван Кучер.

«Политическая воля к противодействию коррупции исчезает», — поделился наблюдением Юрий Кравченко. По его мнению, с этим составом парламента каких-то позитивных изменений ожидать не приходится. Г-н Кравченко отметил, что он приветствует создание Высшего антикоррупционного суда, а антикоррупционные органы возлагают на деятельность суда большие надежды. Однако уже сейчас понятно, что суду будет непросто: каждый следственный судья ежедневно будет рассматривать более 100 ходатайств, которые на-гора выдают детективы НАБУ и САП. Что касается вызовов для органов досудебного расследования, то спикер обратил внимание на большую очередь на проведение для проведения экспертиз в соответствующих учреждениях.

Органы ГБР расследуют 1600 уголовных производств, а с момента старта работы Бюро поступило более 3 тысяч обращений о совершении преступления. Такую статистику озвучил Евгений Калугин.

Как адвокату защититься от незаконных действий правоохранительных органов? На этот вопрос отвечал Алексей Менив. По его словам, адвокаты, которые занимаются защитой топ-чиновников, сталкиваются со значительными препятствиями в осуществлении профессиональной деятельности. Поэтому адвокату необходимо очень тщательно следить за тем, что он говорит, с кем встречается и где. «Есть запрос общества на противодействие коррупции, есть запрос на защиту от таких обвинений. Таковы сегодняшние реалии», — подчеркнул адвокат.

За почти три года с момента запуска электронного декларирования в соответствующий реестр подано около 4 млн деклараций. Автоматизация проверки поданной информации была актуальна еще на старте этой деятельности. На этом внимание акцентировал Иван Кучер. По его словам, декларация проходила четыре уровня проверки: своевременность подачи, логичный и арифметический контроль, проверка правильности и полноты заполнения и полная проверка декларации. На самом деле полная проверка осуществлялась относительно небольшого количества деклараций.

Что стоит знать об автоматической проверке деклараций? В конце 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило систему логичного и арифметического контроля, которая будет присваивать некие баллы и составлять рейтинг риска конкретной декларации. Иван Кучер сообщил, что те декларации, которые набрали много «рисковых баллов», будут проходить полную проверку. Фактически НАПК только увеличило себе объем работы.

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