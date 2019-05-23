Сегодня 23 мая 2019 года, 18:45

Процессуальные правила не должны подвергать стороны чрезмерному формализму, убежден Довидас Виткаускас, руководитель Проекта ЕС «Право-Justice»

Вторая сессия VII Восточноукраинского юридического форума Ассоциации юристов Украины посвящена текущему состоянию и перспективам процессуальных кодексов. Модераторами сессии выступают руководитель Проекта ЕС «Право-Justice» Довидас Виткаускас и управляющий партнер ЮК «Арес» Роман Чумак.

«В процессуальном «раскладе» должно быть больше стандартизованости» - открывая работу сессии, подчеркнул г-н Виткаускас, добавив, что процессуальные правила не должны подвергать стороны чрезмерному формализму. Говоря о необходимости формализации стандартов модератор отметил, что у сторон должно быть больше предсказуемости, а у судьи должно быть меньше дискреции. По наблюдениям Довидаса Виткаускаса в национальной судебной практике широко используется презумпция факта, а вот презумпция права пока не нашла должного применения. Он считает, что судебные решения должны быть короче, понятнее и яснее. Спикера по-прежнему ошеломляет, что имена сторон в судебном решении в определенный момент становятся секретными – якобы со ссылкой на охрану персональных данных. Эти вопросы, на первый взгляд, не очень серьезные, но они сильно влияют на поиск необходимой судебной практики и ее развитие. Довидас Виткаускас убежден - необходимо больше внимания уделять принципам и ключевым понятиям, ограничивая неразумное применение дискреции судов.

Оценили национальное законодательство на предмет соответствия европейскому международные эксперты Проекта ЕС «Право-Justice» Жан Лагадек и Ремко Ван Ри. Последний, в частности, подчеркнул, что эффект от применения новых кодексов не настольно ощутим как хотелось бы. Также он остановился на вопросе доступа к правосудию в контексте защиты прав человека. По словам эксперта, много вопросов, возникающих с применением законодательства, не могут решиться в парламенте, но могут решиться юридической общественностью путем обсуждения проблемных вопросов и нахождения решений. Юридическое сообщество должно выступать двигателем в этом процесс.

Судя Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Василий Крат остановился на вопросе обеспечения единства судебной практики. «Обеспечение единства необходимо для обеспечения прогнозированности судебного решения» - отметил он. Что касается процессуальных механизмов обеспечения единства, что судья выделил судебную вертикаль и судебную горизонталь. Большая Палата ВС, как судебная вертикаль, направляет судебную практику. Василий Крат акцентировал внимание на существовании достаточно слабых фильтров доступа к кассационной инстанции. Общество, по словам судьи ВС, оказалось не готовым к новым механизмам. У потребителей судейских услуг отсутствует восприятие, что их дело может быть не допущенным к кассационной инстанции. В этом контексте необходимо проводить разъяснительную работу. В завершение своего выступления г-н остановился на изменении правовой позиции. Изменение практики применения тех или иных норм должно применяться к делам, которые только заходят в суд и не должно касаться дел, которые уже рассматривались Верховным Судом Украины. «В Верховный Суд должны попадать только серьезные правовые вопросы - убежден г-н Виткаускас. – однако, сложившаяся ситуация такой возможности, пока, не предоставляет».

По мнению советника Юридической фирмы LCF Юлии Атамановой, принцип добропорядочности является реальным эффективным средством для реализации справедливого правосудия. Применение этого принципа связано с переходом к состязательности процесса. Г-жа Атаманова отметила, что суды достаточно активно реагируют на процессуальные злоупотребления, применяют меры процессуального принуждения. Затем спикер остановилась на применении судами эстопеля – правового принципа, согласно которому сторона лишается права без рассмотрения вопроса по существу выдвигать определенные возражения или заявления, которые явно расходятся с ее начальным поведением.

Проблему раскрытия доказательства осветил партнер VB Partners Владимир Ващенко. Если еще год назад суды принимали доказательства, поданные с нарушением сроков, то сейчас практика изменяется, а стороны становятся более дисциплинированными. Спикер подчеркнул, что постепенно изменяется ментальность участников судебного процесса. Раньше суды были обязаны устанавливать все обстоятельства по делу, а дела постоянно возвращались на новое рассмотрение. Теперь, если стороны не исполнили своей обязанности раскрыть все доказательства, то суд не обязан все устанавливать, однако, суды, особенно в первой инстанции, пытаются защитить свои решения от отмены вышестоящей инстанцией.

Екатерина Дробязко, адвокат ЮК «Амбер», на разных примерах продемонстрировала, как при помощи цифровых технологий можно исказить доказательство, на которых суд в дальнейшем будет выстраивать свое решение. В украинских реалиях электронные доказательства не защищены от вмешательства. Г-н Виткаускас отметил, что Украине постепенно все же необходимо отходить от документа как посредника между данным и фактом.

В завершение сессии выступил судья Хозяйственного суда Харьковской области Алексей Брынцев. Он отметил, что принцип оперативности является одним из определяющих характеристик хозяйственного процесса. Изменение процессуальных кодексов унифицировали процессы, терминологию, однако, в процессе унификации нивелировались особенности процессов, в частности, речь идет об оперативности хозяйственного процесса. Чрезмерная зарегулированность процедуры, сложная разветвленная конструкция процессуальных сроков, расширение дискреционных полномочий – эти и другие факторы, по словам спикера, повлияли на сокращение оперативности хозпроцесса.