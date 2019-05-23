В Верховный Суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года №303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».
Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года, сообщает портал судебной власти Украины.
Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.
В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальные действия.
Верховный Суд будет информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу.
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