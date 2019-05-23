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Все проблемы, связанные с разграничением юрисдикции судов, ложатся на плечи субъектов хозяйствования или физических лиц — партнер ADER HABER Александра Федотова

23 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Вопросам реализации местными советами права на распоряжение коммунальным имуществом была посвящена лекция партнера ADER HABER Александры Федотовой в рамках курса LHS «Административный процесс. Споры с регулятором».

В частности, лектор рассказала о критериях разграничения управленческих функций и реализации частного права на примере земельных споров, изначально сделав экскурс в историю позиций разных судов о юрисдикции земельных споров с органами местного самоуправления. В частности, согласно решению Конституционного Суда Украины от 1 апреля 2010 года №10-рп/2010, к публично-правовым спорам, на которые распространяется юрисдикция административных судов, относятся земельные споры физических или юридических лиц с органом местного самоуправления как субъектом властных полномочий, связанные с обжалованием его решений, действий или бездействия.

Такой же позиции, по словам Александры Федотовой, придерживался и Пленум Высшего административного суда Украины, изложивший ее в постановлении от №8 от 20 мая 2013 года. В то же время у судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и Высшего хозяйственного суда Украины была кардинально противоположная позиция в вопросе юрисдикции таких споров. В частности, Пленум ВССУ придерживался мнения, что споры, возникающие из земельных отношений, в которых хотя бы одной из сторон выступает физическое лицо, несмотря на участие в них субъекта властных полномочий, согласно статье 15 ГПК Украины рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. А Пленум ВХСУ в постановлении от 17 мая 2011 года указывал на то, что в таких отношениях государство или территориальные общины являются равными участниками земельных отношений с другими юридическими и физическими лицами, в том числе с субъектами предпринимательской деятельности. Таким образом, споры должны рассматриваться в судах гражданской или хозяйственной юрисдикции в зависимости от субъектного состава сторон спора.

Сегодня же с учетом практики Верховного Суда разграничение подведомственности осуществляется в зависимости от того, возникло ли вещное право. Типичная формулировка в судебных решениях такова: «Органы местного самоуправления и органы государственной власти в отношениях распоряжения землями коммунальной или государственной собственности не осуществляют в этих правоотношениях властно-управленческих функций, поэтому такие споры не подлежат рассмотрению административными судами, поскольку возникает спор о гражданском праве».

В то же время в вопросе предоставления разрешения на разработку проектов землеустройства ВС стоит на позиции, что в таком случае органы власти или местного самоуправления осуществляют властные управленческие функции, и такие споры подлежат рассмотрению административными судами.

Критикуя такие подходы ВС, Александра Федотова отметила, что привязка к моменту возникновения вещного права является искусственной, поскольку до момента возникновения вещного права следует говорить о преддоговорных отношениях. Кроме того, негативным является фактор невозможности выяснить подсудность на стадии открытия производства по делу. Фактически суд, в который обратился истец, должен сначала открыть дело, выяснить обстоятельства и дать правовую оценку относительно возникновения или отсутствия вещного права на земельный участок, после чего сделать вывод о дальнейшем рассмотрении дела по сути или о его закрытии.

По мнению лектора, необходимо применять новые подходы в вопросе определения подсудности земельных споров. Так, Александра Федотова считает, что споры о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства касаются преддоговорных отношений сторон, а потому должны рассматриваться в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства. А споры, в которых органы власти или органы местного самоуправления выступают исключительно как субъекты властных полномочий (например, в части выполнения своих контрольных функций), должны рассматриваться в административных судах. В каждом случае необходимо проверять, не содержат ли правоотношения признаков гражданских или хозяйственных.

Также Александра Федотова считает целесообразным установление в процессуальном законодательстве порядка, согласно которому при выявлении неподсудности этому суду такого дела суд будет самостоятельно направлять дело в надлежащий орган без возврата иска истцу. При этом необходимо установить запрет на отказ в рассмотрении дела, направленного в определенный суд судом другой юрисдикции.

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