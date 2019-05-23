Сегодня 23 мая 2019 года, 16:20

Выглядит так, что Большая Палата определилась с юрисдикцией споров относительно регистрации прав на недвижимое имущество, считает Евгений Левицкий

В последнее время Большая Палата Верховного Суда находилась в поисках ответов на вопросы разграничения юрисдикции судебных споров, связанных с регистрацией вещных прав на недвижимое имущество. С тонкостями этой интересной темы слушателей Школы судебной практики Legal High School ознакомил советник ЮФ Aequo, адвокат Евгений Левицкий в рамках лекции «Юрисдикция споров с государственными регистраторами о регистрации права на недвижимое имущество».

Лектор отметил, что переломным моментом в практике судов стало решение Большой Палаты ВС от 4 сентября 2018 года, когда суд отступил от своей же позиции относительно разграничения юрисдикции споров. Раньше суд считал, что споры с государственными регистраторами вещных прав могут рассматриваться как в административных судах, так и в судах хозяйственной или гражданской юрисдикции (по субъектному признаку). Все зависело от того, что является предметом проверки в каждом отдельном деле (законность действий регистратора или наличие имущественных прав на имущество, относительно которого было проведено регистрационное действие). Однако в сентябре прошлого года Большая Палата сделала вывод о том, что спор о регистрации вещных прав на недвижимость не относится к административной юрисдикции, поскольку рассмотрение такого дела административным судом и, например, техническая отмена регистрации не решают спор о праве.

В марте 2018 года была изложена такая позиция: если спор о праве уже решен гражданским или хозяйственным судом, то спор с регистратором в отношении такого имущества все же может быть подведомствен админсуду. Но и от этой позиции Большая Палата также отступила, подтвердив свою сентябрьскую версию.

Безусловно, такая однозначность и принципиальность будут способствовать формированию единой судебной практики в этой категории споров и, что более важно, эффективной защите нарушенного права. Однако как быть с делами, которые в первой и второй инстанциях рассматривались административными судами (ведь такая была практика в тот период), а когда эти дела дошли до кассации, то правильные по своей сути решения оказались под угрозой отмены исключительно по мотивам якобы несоблюдения юрисдикции, ведь подход к разграничению юрисдикций изменился?

Очевидно, что таких дел может быть много, и после многолетней судебной тяжбы в административных судах было бы неправильно отменить принятые судебные решения, закрыть производство и предложить истцам еще раз судиться, но уже в другом суде — гражданском или хозяйственном.

Такой подход полностью противоречит концепции, согласно которой не может быть отменено правильное по своей сути решение на одних лишь формальных основаниях. Лектор уверен, что Большая Палата найдет выход из сложившейся ситуации и защитит права тех, кто потратил годы в судебных процессах.