Безопасность превыше всего: Legal High School и Ассоциация профессионалов корпоративной безопасности подписали меморандум о сотрудничестве

23 мая 2019 года Legal High School и Ассоциация профессионалов корпоративной безопасности подписали меморандум о сотрудничестве. От имени сторон под документом поставили подписи учредитель Legal High School Рустам Колесник и глава правления АПКБ Сергей Погребной, при участии партнера ЮФ EVRIS — генерального партнера Legal High School, Сергея Бенедисюка.
«Вопрос безопасности сегодня стоит первым на повестке дня для бизнеса. Мы признательны Ассоциации за принятие предложения о сотрудничестве для повышения грамотности юристов в вопросах корпоративной безопасности», — прокомментировал событие Рустам Колесник.
Корпоративная безопасность — это сфера, в которой почти ежедневно приобретается новый опыт, отметил в своей речи Сергей Погребной. Он также напомнил, что у Ассоциации уже есть опыт сотрудничества с Legal High School в рамках Школы корпоративного права. «Мы готовы развивать сотрудничество, обучать студентов и продвигать школу как одно из передовых образовательных учреждений», — сказал г-н Погребной, обращая внимания на нацеленность образовательной платформы на практическое обучение.
Сергей Бенедисюк, приветствуя расширение сотрудничества, отметил: «Как генеральные партнеры мы чрезвычайно рады этому событию. Нам особенно приятно принимать участие в развитии практического юридического образования. Корпоративная безопасность является определяющей для бизнеса. Это то, что улучшает условия ведения бизнеса и повышает инвестиционную привлекательность страны».
«Безопасность — превыше всего», — резюмировал Сергей Погребной.
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