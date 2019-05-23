Сегодня 23 мая 2019 года, 16:21

VII Восточноукраинский юридический форум стартовал с обсуждения вопросов эффективного судопроизводства

В Харькове стартовал двухдневный VII Восточноукраинский юридический форум Ассоциации юристов Украины. Открыл мероприятие президент Ассоциации юристов Украины Андрей Стельмащук, он также модерирует первую сессию, посвященную ожиданиям и реалиям эффективного судопроизводства. В фокусе обсуждения следующие вопросы: текущее состояние электронного суда, конфликт интересов в судейской деятельности, причины профессиональной миграции в правосудии, эффективность инструментов судебного контроля за исполнением судебных решений, обеспечение судом добропорядочного пользования процессуальными правами в гражданском судопроизводстве.

Участниками первой сессии выступают судья Большой Палаты Верховного Суда Елена Кибенко, ключевой международный эксперт Проекта ЕС «Право-Justice» Ивар Талло, судья Харьковского апелляционного суда Виктор Яцина.

Говоря об электронном суде, г-жа Кибенко отметила, что Верховный Суд открыт для инноваций. Просто нужны люди, которые будут эти инновации воплощать в жизнь. Ивар Талло добавил, что большие перемены в «электронном контексте» требуют четырех-пяти лет. В других странах подобные реформы тоже были имплементированы в течение нескольких лет. «У вас сложилось впечатление, что вы потеряли много времени и теперь пытаетесь интенсивно все догнать, — обратился к украинским коллегам г-н Талло и добавил: — Менять культуру силовыми методами невозможно. Культуру необходимо развивать». Процесс идет, но ощутимые результаты не могут появиться за год.

Елена Кибенко акцентировала внимание на необходимости привлечения к разработке инновационных решений для нужд судебной системы украинского IT-потенциала — в таком случае инновации внедрялись бы быстрее. Виктор Яцина подчеркнул, что электронный суд должен облегчить доступ к суду, он убежден, что когда все недостатки системы будут устранены, мы получим качественный продукт.

С переходом в судебную систему адвокатов актуализировался вопрос конфликта интересов. К примеру, в Верховный Суд поступает дело, где одной из сторон выступает лицо, правовую помощь которому предоставляла юридическая фирма, где раньше работал судья. Это конфликт интересов или нет? Или другой пример — в Верховный Суд поступает дело, в котором защитником выступает бывший партнер или сотрудник судьи. Г-жа Кибенко отметила, что такие ситуации решаются по внутреннему убеждению судей с учетом национального законодательства и международных принципов. Однако некоторые адвокаты, по словам судьи, злоупотребляют правом на отвод судьи на основании конфликта интересов, поэтому каждый случай необходимо тщательно анализировать.

Уменьшились ли случаи злоупотребления процессуальными правами после вступления в силу изменений в процессуальные кодексы, поинтересовался у Виктора Яцины Андрей Стельмащук. Судья отметил, что процессуальные кодексы не столько ограничили стороны в возможности злоупотребления правами, сколько предоставили инструменты для эффективного реагирования на такие злоупотребления.