Сегодня 23 мая 2019 года, 16:20

Количество дел определяет целесообразность принятия образцового решения — судья Кассационного административного суда ВС Наталия Коваленко

Что такое образцовое дело, каковы особенности производства по таким делам и с какими нюансами сталкиваются судьи при их рассмотрении, слушатели Legal High School смогли узнать, прослушав лекцию судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Наталии Коваленко — «Институт образцовых дел в практике Верховного Суда».

По словам лектора, институт образцового дела является новеллой Кодекса административного судопроизводства Украины, и в большинстве случаев образцовые дела, решения по которым были приняты Верховным Судом, касаются социальных прав граждан Украины.

Наталия Коваленко напомнила, что образцовое дело — это типовое административное дело, принятое к производству Верховным Судом как судом первой инстанции для принятия образцового решения. Признаки образцового дела: ответчиком выступает один и тот же субъект властных полномочий, спор возник на аналогичных основаниях, отношения регулируются одними нормами права, а истцами заявлены аналогичные требования.

Также, по словам лектора, инициировать вопрос о рассмотрении Верховным Судом дела как образцового может любой административный суд, направив представление с соответствующей мотивацией. При этом судья подчеркнула, что Верховным Судом учитывается количество типовых дел, находящихся на рассмотрении в административном суде, при определении целесообразности принятия образцового решения. Вопрос об открытии производства по образцовому делу решается коллегией, в которую входят не менее пяти судей.

Верховный Суд рассматривает такие дела по правилам упрощенного искового производства.

Лектор обратила внимание, что Верховный Суд часто отказывает в открытии производств по образцовым делам. Так, по состоянию на 1 мая 2019 года из 70 представлений о рассмотрении дел как образцовых, поступивших в Верховный Суд, в 51 случае судам были возвращены представления об инициировании рассмотрения дела как образцового, в трех случаях отказано в открытии производства, а рассмотрено по сути 13 дел.

В случае если Верховный Суд открыл производство по образцовому делу, все суды первых инстанций вправе приостановить производства до решения дела Верховным Судом. Такие дела определяются судом как типовые и в дальнейшем рассматриваются с учетом правовой позиции, изложенной Верховным Судом. Примечательно, что решение суда апелляционной инстанции, принятое по типовому делу, является окончательными и не подлежит пересмотру в кассационном порядке.

Также Наталия Коваленко рассказала о 13 образцовых решениях, из которых в девяти случаях судом административной юрисдикции были удовлетворены исковые требования гражданина к субъектам властных полномочий.