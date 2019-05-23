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Неисполнение казначейством судебных решений о возврате средств является основанием для взыскания морального вреда, считает Андрей Чехонадский

23 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Обеспечение исков в спорах с госорганом в большинстве случаев не работает на упреждение принудительного взыскания по спорным решениям о штрафах, а потому возникают судебные споры о возмещении средств из бюджета. О практике взыскания с органов государственного казначейства как отдельных видах административных споров слушателям Школы судебной практики Legal High School рассказал Чехонадский Андрей, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат.

По словам лектора, очень важно в делах о взыскании средств с государства сразу правильно решить вопрос о юрисдикции. Если справедливое решение будет принято не в надлежащей юрисдикции, его отменит Верховным Судом, и надо будет снова идти в суд первой инстанции, но уже другой юрисдикции. В выигрыше только государство, которое может еще больше затягивать с выплатой.

Так, если в исковых требованиях к государству ставится вопрос не только о взыскании неких средств, но и о признании противоправным бездействия, действия, решения субъекта властных полномочий — это административные споры. При этом закон не позволяет рассматривать административные споры о взыскании из бюджета суммы свыше 500 прожиточных минимумов для трудоспособного лица в упрощенном порядке.

Андрей Чехонадский обратил внимание, что если в иске речь идет о возмещении вреда, причиненного незаконным решением, действием или бездействием государственного органа, в таких спорах государственное казначейство надо обязательно привлекать в качестве соответчика. Но если спор касается возврата некоей суммы — штрафа любого из контролирующих органов, например архитектурно-строительного контроля или госпотребслужбы, требование может быть заявлено только к такому органу.

ВС наконец определил особенности рассмотрения таких споров и пресекает манипуляции госорганов, которые пытаются перевести исковые требования на Госказначейство.

При этом, исходя из практики ВС, правильной будет такая формулировка искового требования: взыскать из государственного бюджета через органы государственного казначейства задолженность такую-то в пользу такого-то.

В завершение г-н Чехонадский уточнил, что, как показывает практика ВС, длительное неисполнение казначейством судебных решений о выплате компенсации или возврате средств может быть основанием для предъявления к нему иска о взыскании морального вреда, причиненного длительным неисполнением судебных решений.

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