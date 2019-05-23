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Стало известно, кто будет представлять Владимира Зеленского в КМУ

23 мая 2019 года Источник:Finclub

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса своим представителем в правительстве.

Соответствующий указ №314 от 22 мая опубликовали на сайте главы государства.

Андрей Герус с 2003 по 2007 год работал аналитиком инвестиционной деятельности, директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне «Галнафтогаз». В 2007—2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности ООО «Конкорд Капитал». В 2014—2015 годах был членом НКРЭКУ. С 2015 года — исполнительный директор ООО «Конкорд Капитал».

В 2015 году также баллотировался в Киевский городской совет от партии «Объединение «Самопомощь». С 2017 года является председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

В начале 2019 года во время избирательной кампании по выборам Президента Украины был представлен как член команды кандидата на пост главы государства г-на Зеленского.

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