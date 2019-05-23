Сегодня 23 мая 2019 года, 18:45

Экс-посол США прокомментировал назначение руководителя АП

У США возникли вопросы в связи с решением Владимира Зеленского назначить главой Администрации Президента юриста Андрея Богдана, который утверждает, что больше не является адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает LIGA.net со ссылкой на «Укринформ».

«Назначение Андрея Богдана вызвало некоторые вопросы. Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды», — сказал бывший высокопоставленный дипломат.

Вчера советник Президента Владимира Зеленского, юрист Андрей Богдан был назначен главой АП, его заместителями стали участники студии «Квартал 95». Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что г-н Зеленский начал каденцию с нарушения Конституции. Автор закона о люстрации также сказала, что назначение г-на Богдана — это нарушение.