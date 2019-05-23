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Вчера работу ВККС уже не блокировали, заявили в Комиссии

23 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

22 мая 2019 года заседания коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины прошли в штатном режиме. Блокировка ВККС так называемыми активистами, которая продолжалась в течение двух дней, вчера не осуществлялась.

Об этом сообщают в пресс-службе Комиссии.

В Комиссии, в частности, продолжилось проведение квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

Председатель Совета судей Украины Олег Ткачук выразил обеспокоенность многочисленными агрессивными судебными атаками против членов Комиссии, а также достоверно скоординированными атаками в информационном пространстве, которые не способствуют осуществлению качественных изменений, осуществляемых Украиной при поддержке международных партнеров.

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