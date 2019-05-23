Вчера работу ВККС уже не блокировали, заявили в Комиссии

22 мая 2019 года заседания коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины прошли в штатном режиме. Блокировка ВККС так называемыми активистами, которая продолжалась в течение двух дней, вчера не осуществлялась.
Об этом сообщают в пресс-службе Комиссии.
В Комиссии, в частности, продолжилось проведение квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.
Председатель Совета судей Украины Олег Ткачук выразил обеспокоенность многочисленными агрессивными судебными атаками против членов Комиссии, а также достоверно скоординированными атаками в информационном пространстве, которые не способствуют осуществлению качественных изменений, осуществляемых Украиной при поддержке международных партнеров.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Лига студентов АПУ анонсирует Всеукраинский кейс-чемпионат из пяти практик при поддержке пяти ведущих юридических фирм.
Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні
Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика
V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: