«ПриватБанк» подал иск в США к Игорю Коломойскому

Государственный «ПриватБанк» подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (США) к прежнему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.
Об этом свидетельствует информация на сайте суда, информирует «Экономическая правда».
Иск был подан 21 мая 2019 года.
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