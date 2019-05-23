Сегодня 23 мая 2019 года, 18:44

МХП сообщает, почему пока не удалось получить кредит ЕБРР на покупку активов в Словении

Встреча совета директоров ЕБРР касательно выдачи кредита компании «Мироновский хлебопродукт» (МХП) Юрия Косюка была перенесена по техническим причинам, а новая дата собрания будет назначена в ближайшее время. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе компании.

«Нет никакой прямой взаимосвязи между переносом встречи совета директоров ЕБРР и торговыми взаимоотношениями между ЕС и Украиной. Возможно, эту ситуацию пытаются использовать депутаты в своих коммуникациях накануне выборов в Европарламент», — прокомментировал МХП публикацию в СМИ.

В компании добавили, что изначально кредит ЕБРР планировали использовать на покупку словенской птицефабрики Perutnina, но оплату осуществили еще в апреле, тогда как совет директоров банка был назначен на май. «На данный момент кредит ЕБРР будет направлен на оптимизацию кредитного портфеля МХП и рефинансирование», — отметили в пресс-службе.

Как сообщило накануне австрийское издание Kurier, ЕБРР заблокировал выдачу кредитов для МХП в связи с использованием украинским холдингом лазейки в Соглашении об ассоциации, что позволяло МХП нарастить экспорт курятины в Европу.

Холдинг Косюка является самым большим украинским производителем курятины и шестым в Европе. По данным МХП, он занимает 55% украинского рынка курятины.

Юрий Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП. Бизнесмен входит в десятку богатейших украинцев с состоянием около 900 млн долларов США.