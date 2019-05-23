Сегодня 23 мая 2019 года, 16:21

Правительство усилило требования к туроператорам

22 мая с.г. правительство Украины приняло инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения к лицензионным условиям осуществления туроператорской деятельности.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Туристический сезон уже начался. Задача правительства сегодня — защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, чтобы избежать туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого мы инициировали ряд важных изменений к лицензионным условиям ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле», — отметил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Согласно изменениям, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Кроме того, туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов, должен за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса более чем на 4 часа туроператор должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования — Минэкономразвития.

Туроператоры на своем сайте отныне должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают: наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенных непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.

Несоблюдение любого из этих требования может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.