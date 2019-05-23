Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 мая 2019 года, 16:21

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правительство усилило требования к туроператорам

23 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

22 мая с.г. правительство Украины приняло инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения к лицензионным условиям осуществления туроператорской деятельности.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Туристический сезон уже начался. Задача правительства сегодня — защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, чтобы избежать туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого мы инициировали ряд важных изменений к лицензионным условиям ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле», — отметил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Согласно изменениям, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Кроме того, туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов, должен за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса более чем на 4 часа туроператор должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования — Минэкономразвития.

Туроператоры на своем сайте отныне должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают: наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенных непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.

Несоблюдение любого из этих требования может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 21 (1117) от 21/05/19 Свежий номер

Земельное право

№ 21 (1117)
Отрасли практики

Мерным путем

РЕПОРТАЖ

Море от ума

Судебная практика

Делай сам

Тема номера:

Карта уместности

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?

Безусловно, нужна полная перезагрузка власти.

Да, все равно парламент не будет должным образом работать до выборов.

Для этого пока нет правовых оснований.

Незачем спешить — до плановых выборов осталось совсем немного.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Лига студентов АПУ анонсирует Всеукраинский кейс-чемпионат из пяти практик при поддержке пяти ведущих юридических фирм.

Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні

Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика

V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом