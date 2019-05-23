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Какая сторона должна доказать несопоставимость расходов на адвоката? Позиция ВС

Доказывать несопоставимость расходов имеет сторона, заявляющая ходатайство об уменьшении расходов на оплату юридической помощи адвоката. К такому выводу пришел Верховный Суд, сообщает портал судебной власти Украины.

Действующим процессуальным законодательством не предусмотрена обязанность стороны, заявляющей ходатайство о возмещении расходов на юридическую помощь, доказывать обоснованность их рыночной стоимости. Зато именно на сторону, которая заявляет ходатайство об уменьшении расходов на оплату юридической помощи адвоката, возложена обязанность доказывания несоизмеримости затрат с предоставлением соответствующих доказательств.

Об этом заявила коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу ГНИ в Печерском районе ГУ Миндоходов в г.Киеве на дополнительное постановление Шестого апелляционного административного суда.

Этим постановлением заявление представителя истца о распределении судебных расходов, понесенных в связи с пересмотром дела в суде апелляционной инстанции, в размере 30 тыс. грн удовлетворено. Ответчик не согласился с таким решением апелляционного суда в связи с тем, что истец не предоставил документы в обоснование рыночной стоимости таких услуг.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу налогового органа без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции — без изменений, учитывая следующее.

Компенсация расходов на профессиональную юридическую помощь осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 134 Кодекса административного судопроизводства Украины, которая не ограничивает размер таких расходов.

К расходам на юридическую помощь адвоката относятся гонорар адвоката за представительство в суде и другая юридическая помощь, связанная с делом, включая подготовку к его рассмотрению, сбор доказательств и т.п., их размер определяется в соответствии с условиями договора о предоставлении правовой помощи и на основании доказательств объема оказанных услуг и выполненных работ и их стоимости, уплаченной или подлежащей уплате соответствующей стороной или третьим лицом. Для определения размера расходов на юридическую помощь и с целью распределения судебных расходов участник дела предоставляет детальное описание работ (оказанных услуг), выполненных адвокатом, и осуществленных им расходов, необходимых для предоставления правовой помощи (пункт 1 части 3 статьи 134 КАС Украины) .

Размер суммы, подлежащей уплате в порядке компенсации расходов адвоката, необходимых для предоставления правовой помощи, устанавливается в соответствии с условиями договора о предоставлении правовой помощи на основании доказательств, подтверждающих осуществление соответствующих расходов (часть 3 статьи 134 КАС Украины).

Обязанность доказывания несоизмеримости расходов возлагается на сторону, которая заявляет ходатайство об уменьшении расходов на оплату юридической помощи адвоката, подлежащих распределению между сторонами.

Коллегия судей КАС ВС отметила, что суды предыдущих инстанций, удовлетворяя исковые требования, исследовали предоставленные истцом доказательства в подтверждение размера расходов на юридическую помощь и пришли к выводу, что заявленные расходы на профессиональную юридическую помощь связаны именно с рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции и сопоставимы со сложностью дела, а размер заявленных расходов является обоснованным и пропорциональным предмету спора.

Кроме того, в кассационной жалобе налоговый орган не указывает ни одного аргумента относительно несоизмеримости таких расходов. Ответчик лишь отмечает, что истец не предоставил документы в обоснование рыночной стоимости услуг.

Таким образом, Верховный Суд согласился с выводами суда апелляционной инстанции, что предоставление надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение расходов, понесенных в связи с совершением отдельных процессуальных действий вне судебного заседания, а также времени, затраченного на подготовку искового заявления и других процессуальных документов с учетом продолжительности рассмотрения дела, является основанием для удовлетворения требований о возмещении расходов на юридическую помощь в размере 30 тыс. грн.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.