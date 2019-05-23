Сегодня 23 мая 2019 года, 13:43

В России будут штрафовать за распространение иностранных СМИ без разрешения

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который вводит ответственность за распространение на территории РФ без разрешения зарубежных периодических печатных изданий. За внесение соответствующих поправок в КоАП Российской Федерации депутаты проголосовали единогласно. Изменения коснутся положений статьи 13.21 КоАП. За «распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории РФ» предусмотрен штраф. Для граждан он составит от 1000 до 1500 руб., для должностных лиц — от 2000 до 3000 руб., для юридических лиц — от 20 000 до 30 000 руб. Кроме того, во всех случаях распространяемая продукция будет конфискована. Выдавать такое разрешение должен Роскомнадзор.

Кроме того, отмечается, что в действующей редакции статьи 13.21 КоАП закреплена административная ответственность для средств массовой информации (СМИ), не прошедших перерегистрацию. Однако в связи с вступлением в 2018 году в силу закона №239-ФЗ («О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации») требования изменились, а положения КоАП остались прежними. Законопроект поможет это исправить.

Поскольку теперь вместо перерегистрации через бланк строгой отчетности предусмотрена процедура внесения сведений в специальный реестр перерегистрированных СМИ, формулировку КоАП ждут соответствующие уточнения.

«Законопроектом предлагается заменить действующее положение «об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшей перерегистрацию, на ответственность за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в ОБСЕ выразили свои опасения в связи с возможным принятием законопроекта. Внимание организации привлекла норма о введении штрафов за распространение иностранных СМИ без разрешения. По мнению представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, под действие законодательной инициативы могут попасть как иностранные издания, продающиеся в РФ, так и печатные материалы, которые ввозят в страну граждане для личного пользования. Он призвал депутатов Госдумы подойти к рассмотрению поправок с особым вниманием и не допустить возможности ущемления прав граждан на доступ к зарубежной прессе и не препятствовать распространению информации.

«Государства — участники ОБСЕ взяли на себя обязательства принять все необходимые меры, чтобы не ограничивать международный и внутригосударственный поток информации, который они считают важным компонентом любого демократического, свободного и открытого общества», — подчеркнул г-н Дезир.