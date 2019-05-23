Женщина-полицейский заняла пост в руководстве полиции Киевщины

Временное исполнение обязанностей заместителя главы полиции Киевщины будет выполнять Майя Бреславская. До этого она была начальником управления превентивной деятельности полиции Киевщины. Также назначены новые руководители полиции превенции в Киевской области.
Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания, передает hromadske.ua.
«На руководящие должности назначены молодые сотрудники, которые показали положительные результаты в работе. Полиция превенции — это подразделение, работу которого прежде всего видят люди. Системное и качественное реагирование на нарушения и является тем фактором, который влияет на уровень доверия граждан к полиции», — отметил г-н Князев.
Как сообщают СМИ, Майя Бреславская — это первая в Украине девушка, которая приняла присягу командира патрульной полиции.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Лига студентов АПУ анонсирует Всеукраинский кейс-чемпионат из пяти практик при поддержке пяти ведущих юридических фирм.
Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні
Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика
V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: