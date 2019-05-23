Сегодня 23 мая 2019 года, 13:43

Женщина-полицейский заняла пост в руководстве полиции Киевщины

Временное исполнение обязанностей заместителя главы полиции Киевщины будет выполнять Майя Бреславская. До этого она была начальником управления превентивной деятельности полиции Киевщины. Также назначены новые руководители полиции превенции в Киевской области.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания, передает hromadske.ua.

«На руководящие должности назначены молодые сотрудники, которые показали положительные результаты в работе. Полиция превенции — это подразделение, работу которого прежде всего видят люди. Системное и качественное реагирование на нарушения и является тем фактором, который влияет на уровень доверия граждан к полиции», — отметил г-н Князев.

Как сообщают СМИ, Майя Бреславская — это первая в Украине девушка, которая приняла присягу командира патрульной полиции.