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Министерство торговли США поместило Венесуэлу в группу стран, угрожающих безопасности

23 мая 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Министерство торговли США поместило Венесуэлу в группу стран, которые импортируют американскую продукцию, включая товары двойного назначения. Соответствующий документ разместило Бюро промышленности и безопасности.

«Бюро вносит изменения в правила экспортного контроля, чтобы исключить Венесуэлы из группы стран B, которым разрешен экспорт ряда товаров в рамках стратегии нацбезопасности. Венесуэла переводится в группу D — стран, которые несут определенную угрозу безопасности», — говорится в пояснении, которое публикует официальный журнал федерального правительства США.

Ранее Министерство транспорта США распорядилось приостановить все пассажирские и грузовые рейсы между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Ведомство обосновало свое решение тем, что получило от Министерства национальной безопасности данные о росте беспорядков и насилия в южноамериканской стране.

В конце 2018 года США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Эти страны Вашингтон назвал «тройкой тирании» и пообещал бороться с их антидемократическими режимами.

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