Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 мая 2019 года, 13:43

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

САП расследует дело в отношении должностных лиц ПАО «Центрэнерго»

23 мая 2019 года Источник:Finclub

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались Президентом Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

Как сообщает пресс-служба САП, указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании заявлений бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго».

В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго», совместно с должностными лицами ФГИ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Игорем Кононенко и бывшим Президентом Украины.

Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО «Центрэнерго» путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд грн, полученные от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО «Центрэнерго» и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016—2018 годов. Досудебное расследование начато по части 2 статьи 364 УК.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 21 (1117) от 21/05/19 Свежий номер

Земельное право

№ 21 (1117)
Отрасли практики

Мерным путем

РЕПОРТАЖ

Море от ума

Судебная практика

Делай сам

Тема номера:

Карта уместности

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?

Безусловно, нужна полная перезагрузка власти.

Да, все равно парламент не будет должным образом работать до выборов.

Для этого пока нет правовых оснований.

Незачем спешить — до плановых выборов осталось совсем немного.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Лига студентов АПУ анонсирует Всеукраинский кейс-чемпионат из пяти практик при поддержке пяти ведущих юридических фирм.

Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні

Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика

V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом