Сегодня 23 мая 2019 года, 13:43

САП расследует дело в отношении должностных лиц ПАО «Центрэнерго»

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались Президентом Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

Как сообщает пресс-служба САП, указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании заявлений бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго».

В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго», совместно с должностными лицами ФГИ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Игорем Кононенко и бывшим Президентом Украины.

Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО «Центрэнерго» путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд грн, полученные от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО «Центрэнерго» и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016—2018 годов. Досудебное расследование начато по части 2 статьи 364 УК.