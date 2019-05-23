Сегодня 23 мая 2019 года, 13:43

Указ о роспуске парламента опубликован, хотя спикер намерен его оспорить

Страна готовится к выборам, а спикер - к обжалованию Указа

Указ Президента Украины Владимира Зеленского, которым тот досрочно прекратил полномочия Верховной Рады 8-го созыва, официально опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» и вступил в силу 23 мая 2019 года.

Согласно тексту документа, внеочередные выборы в парламент должны состояться 21 июля, а организовать их финансирование глава государства поручил Кабинету Министров. Впрочем, сделать это будет не так уж просто. Ведь депутаты на заседании 22 мая отказались не только менять избирательное законодательство, но и корректировать Закон «О публичных закупках».

Предложенные изменения в последний должна была внести Центральная избирательная комиссия и разрешить ведомству закупать товары и услуги, минуя обязательную тендерную процедуру. В противном случае Центризбирком попросту может не успеть, например, отпечатать и развезти бюллетени.