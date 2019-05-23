Сегодня 23 мая 2019 года, 10:43

Инвесторы отреагировали на первые назначения Владимира Зеленского

Инвесторы негативно отреагировали на первые кадровые решения Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Deutsche Welle.

Фиала заявил, что дальнейшие назначения на высокие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут вызвать отток инвестиций из Украины.

«К сожалению, инвесторы — с реакциями на еврооблигации и на украинскую гривну — отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная», — сказал Фиала.

Дальнейшие назначения сообщество инвесторов, по его словам, также оценит как сигнал.

«Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это будет приводить к росту стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом. Эти деньги будут очень дорогими, может даже иметь место отток инвестиций», — убежден президент ЕБА.

По словам Фиалы, у инвесторов возникает скепсис относительно дальнейшего потенциала Украины двигаться в направлении установления верховенства права.

Говоря о новоназначенном главе Администрации Президента Андреее Богдане, Фиала отметил: «Сложно представить, как человек из орбиты Коломойского, который занимался противоположным, сейчас изменит направление своей деятельности на 180 градусов и будет действовать не на благо олигархов, а на благо страны».

В то же время, по его словам, назначение экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса и экс-министра финансов Александра Данилюка инвесторы считали бы хорошим сигналом, однако они не фигурируют среди первых назначений.