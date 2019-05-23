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Сегодня 23 мая 2019 года, 10:44

НБУ обжалует в апелляции отмену штрафа, наложенного на «Мегабанк»

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле отменил решение регулятора о наложении штрафа на «Мегабанк».

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В феврале 2019 года регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 6,2 млн грн.

Основанием для такого решения является установление НБУ факта осуществления Мегабанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Но Мегабанк не согласился со штрафом и подал в суд.

В связи с этим Нацбанк подробно рассказал о схеме обналичивания 212 млн грн, когда «Мегабанк» впервые подал в суд.