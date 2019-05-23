В Донецке вынесли «приговор» по делу об убийстве «Гиви»

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики. Речь идет о местном жителе Дмитрии Батраке, его приговорили к 12 годам тюрьмы.
В МГБ пояснили, в чем заключалась роль Батрака в убийстве «Гиви»: он купил и передал «сим-карту, которая использовались в дальнейшем при организации покушения на Михаила Толстых».
«Установлено, что Батрак осуществлял фото- и видеосъемку административных зданий Донецка, сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники в целях передачи разведывательной информации СБУ», — цитата по Донецкому агентству новостей.
Суд признал Батрака виновным по статье 321 УК ДНР («Шпионаж») и отправил в тюрьму на 12 лет.
Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в Макеевке при взрыве в рабочем кабинете. В прокуратуре самопровозглашенной ДНР сообщили, что убийство организовали украинские спецслужбы.
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