На сайте парламента Украины сообщается о регистрации двух законопроектов, внесенных Президентом Украины, в частности, это:
- проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» относительно осуществления закупок во время избирательного процесса №10317;
- проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины №10319.
О поступлении документов в Верховную Раду Украины заявил председатель Андрей Парубий.
Спикер дал распоряжение распечатать и раздать всем парламентариям данные документы. «Я сам прочитал законопроект… и был разочарован», — высказал свое мнение об избирательном проекте спикер Андрей Парубий.
По его словам, он разочарован тем, что первой инициативой нового Президента станет система закрытых партийных списков. К сожалению, предложенная система — это полностью закрытые списки, добавил он.
В зале продолжаются жаркие дискуссии о судьбе политической системы: обсуждается идея снижения 3% барьера, но с закрытыми списками, что вызывает критику.
Обновление. По состоянию на 14.10 заседание Верховной Рады Украины было объявлено закрытым. Оба внесенные главой государства законопроекты не набрали необходимого количества голосов для включения в повестку дня.
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