Сегодня 22 мая 2019 года, 18:41

Применение практики ЕСПЧ для защиты в налоговых спорах — тема лекции Натальи Буроменской

О практике ЕСПЧ в вопросе разрешения налоговых споров в контексте защиты права собственности рассказала слушателям Legal High School Наталья Буроменская, начальник отдела договорно-правовой работы Дирекции по корпоративному управлению и контролю «Vodafone Украина». Она отметила, что сейчас в нашей стране не в полной мере используют в налоговых спорах механизм, предусмотренный Европейской конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод.

Лектор сделала краткий экскурс в историю создания Конвенции, а также сосредоточилась на сути прав, которые ею отстаиваются, и Первого протокола к Конвенции, который посвящен защите права собственности.

Ратифицировав в 1997 году Конвенцию и Первый протокол к ней, Украина взяла на себя обязательства соблюдать нормы Конвенции и Протокола и признала юрисдикцию ЕСПЧ как органа, в который физические и юридические лица могут обращаться за защитой своих прав. Говоря об особенностях работы с сайтом ЕСПЧ, она посоветовала слушателям обращать первоочередное внимание на так называемые ключевые кейсы, размещенные на сайте суда, поскольку они в первую очередь формируют правоприменение ЕСПЧ. Кроме того, решения, вынесенные по делам других стран, можно применять для обоснования своей исковой позиции. По информации Натальи Буроменской, Верховный Суд начал публикацию обзоров дел, рассмотренных ЕСПЧ, и уже вышло 16 таких выпусков. Эта информация позволяет быть в курсе новейших принятых решений.

Лектор предостерегла от манипулирования решениями ЕСПЧ, когда используются цитаты решений, вырванные из контекста. Она подчеркнула, что при ссылке на права, предусмотренные Конвенцией и протоколами, обязательно должна учитываться позиция ЕСПЧ, изложенная в его решениях.

Хотя в этот суд обращаются только тогда, когда все национальные средства правовой защиты исчерпаны, в пределах шести месяцев с даты окончательного решения высшего национального суда, ЕСПЧ не является кассационной инстанцией по отношению к национальным судам.

В случае применения практики ЕСПЧ необходимо проанализировать, как то или иное право, предусмотренное Конвенцией, трактует ЕСПЧ. Для этого нужно искать только релевантную для нашего конкретного случая практику ЕСПЧ, принимать во внимание национальное законодательство страны, в отношении которой принято решение, выяснить, не может ли отличие законодательства иметь существенное значение. Обязательно нужно учитывать решения ЕСПЧ, которые применяются в судебной практике в Украине.

Лектор обозначила теоретические основания и возможности механизма, предусмотренного Конвенцией, дала рекомендации относительно налоговых дел, которые рассматривались ЕСПЧ и касались статьи 1 Первого протокола к Конвенции (защита собственности), статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты), а также проанализировала практику ЕСПЧ по делам данной категории.

По словам лектора, зачастую с исками, связанными с налогами, в ЕСПЧ обращаются, ссылаясь на статью 1 Первого протокола. Она привела в пример дело «Щекин против Украины», в котором ЕСПЧ сделал заключение о презумпции правомерности действий налогоплательщика при наличии противоречивых нормативных актов.

Говоря о так называемых фиктивных контрагентах, лектор напомнила о решении Европейского суда по правам человека по делу «БУЛВЕС АД» против Болгарии». Позиция ЕСПЧ в этом вопросе следующая: налогоплательщик не должен нести ответственность за нарушения, допущенные его контрагентами.

По делу «Интерсплав» против Украины» относительно несвоевременного бюджетного возмещения налоговыми органами Украины ЕСПЧ признал нарушение статьи 1 Первого протокола к Конвенции.

В завершение лектор посоветовала слушателям Legal High School применять практику ЕСПЧ при защите своих клиентов в налоговых спорах.