Сегодня 22 мая 2019 года, 12:53

Команда EQUITY получила оправдательный приговор по пяти эпизодам обвинения

16 мая 2019 года коллегия судей Первой Судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила кассационную жалобу прокурора Черниговской области без удовлетворения, а постановление коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Черниговской области от 18 мая 2018 года — без изменений.

Клиент EQUITY был обвинен по пяти эпизодам предъявленного обвинения в коррупционных преступлениях, квалифицированных по части 4 статьи 368 УК Украины.

По приговору Черниговского районного суда Черниговской области от 20 марта 2017 года клиент EQUITY признан невиновным из-за недоказанности прокурором, что уголовное правонарушение совершено клиентом.

В одном из пяти указанных эпизодов имело место участие пособника.

Так, пособник заключил соглашение с прокурором о признании виновности и был осужден по части 5 статьи 27, части 4 статьи 368 УК Украины. Поэтому в дальнейшем в этом уголовном производстве пособник уже выступал в качестве свидетеля стороны обвинения. По условиям данного соглашения свидетель обязался сотрудничать с правоохранительными органами в раскрытии уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 УК Украины, совершенного клиентом компании.

В приговоре Черниговского районного суда Черниговской области суд приходит к выводу, что в данном случае имела место провокация к совершению свидетелем противоправных действий при содействии правоохранительных органов, склонявших к получению неправомерной выгоды. Кроме того, судом не был принят во внимание приговор Репкинского районного суда Черниговской области в отношении пособника, поскольку при утверждении соглашения о признании виновности судом не исследовались доказательства.

Постановлением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Черниговской области от 18 мая 2018 года апелляционная жалоба заместителя прокурора Черниговской области, в которой он просил апелляционный суд вынести приговор и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы, оставлена без удовлетворения, а приговор Черниговского районного суда Черниговской области от 20 марта 2017 года — без изменений.

Председательствующий по делу — судья Апелляционного суда Черниговской области изложила особое мнение, указав, что по материалам уголовного производства и исследованным доказательствам вина клиента EQUITY в совершении уголовного преступления полностью доказана. Судья считает, что как местный, так и апелляционный суд принял защитную позицию клиента, на основе которой обосновал решение, и не учел доводов обвинения.

С учетом обстоятельств, изложенных выше, в эпизоде с участием пособника последний вправе обратиться в суд о пересмотре приговора, которым было утверждено соглашение о признании виновности.

Над делом работала команда адвокатов уголовной практики под руководством партнеров EQUITY — Александра Лисака и Тараса Пошиванюка.