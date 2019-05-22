Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду первый законопроект. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт парламента.
Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте. Сейчас на сайте Рады текст документа отсутствует.
Напомним, глава АП Андрей Богдан заявил, что законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах народных депутатов Украины» может быть внесен в парламент президентом как неотложный. По его словам, текст законопроекта будет готов в 7.00 22 мая с.г.
Также Богдан сообщал, что вскоре Зеленский будет подавать закон об импичменте президента. По его словам, текст законопроекта разрабатывается учеными.
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