Сегодня 22 мая 2019 года, 12:53

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду первый законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду первый законопроект. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт парламента.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте. Сейчас на сайте Рады текст документа отсутствует.

Напомним, глава АП Андрей Богдан заявил, что законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах народных депутатов Украины» может быть внесен в парламент президентом как неотложный. По его словам, текст законопроекта будет готов в 7.00 22 мая с.г.

Также Богдан сообщал, что вскоре Зеленский будет подавать закон об импичменте президента. По его словам, текст законопроекта разрабатывается учеными.