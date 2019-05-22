Сегодня 22 мая 2019 года, 18:41

Фигурировавший в расследовании BIHUS.INFO замдиректора НАБУ получил выговор

Три сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины, упомянутые в переписке относительно «Укроборонпрома», обнародованной журналистами программы BIHUS.INFO, привлечены к дисциплинарной ответственности. Двум из них — руководителю Главного подразделения детективов и детективу — объявлен выговор. К первому заместителю директора Национального бюро применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Соответствующие приказы директор Национального бюро Артем Сытник подписал 17 мая 2019 года. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Решению директора НАБУ предшествовало служебное расследование, проведенное Управлением внутреннего контроля (УВК) Национального бюро.

Во время указанного расследования УВК проверяло факты возможных неправомерных действий работников НАБУ, сведения о которых содержала переписка, обнародованная журналистами.

Выводы служебного расследования УВК предоставило Дисциплинарной комиссии. В связи с общественным резонансом заседание последней проходило в открытом формате — с участием представителей Совета общественного контроля при НАБУ и международных партнеров.

На основании предоставленных материалов и по итогам опроса сотрудников НАБУ — фигурантов служебного расследования комиссия рекомендовала привлечь к ответственности трех сотрудников Национального бюро, а именно: объявить выговоры первому заместителю директора НАБУ, руководителю Главного подразделения детективов и детективу.

«Я внимательно изучил материалы служебного расследования и рекомендации комиссии. Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и детектив скрывали материалы переписки, не должным образом исполняли должностные обязанности и ненадлежащим образом организовывали работу с лицами, сотрудничающими со следствием, по совокупности выявленных нарушений они получили выговоры. Первый заместитель, в действиях которого вижу только ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание», — отметил Артем Сытник.

Директор Бюро отметил, что НАБУ усилит контроль за соблюдением правил этического поведения и исполнением должностных обязанностей сотрудников. Также будет усилен контроль и за соблюдением существующих требований к конфиденциальному сотрудничеству, а сам порядок такого взаимодействия будет усовершенствован с учетом приобретенного опыта и международной практики.