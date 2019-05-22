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Сегодня 22 мая 2019 года, 18:41

«Причина – роспуск парламента». Пересмотра программы МВФ не будет

Эксперты миссии Международного валютного фонда работают по графику. Об этом заявляют в представительстве МВФ в Украине, комментируя информацию, что миссия Фонда сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества.

«Эксперты работают по графику», — сообщили LIGA.net в представительстве МВФ в Украине.

Ранее появилась информация, что МВФ меняет график работы миссии в Киеве. «Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина — роспуск парламента», — сообщили «Українські новини» со ссылкой на источник.

Кроме того, отмечается, что не остались незамеченными и некоторые кадровые назначения в Администрации Президента.