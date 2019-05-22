Сегодня 22 мая 2019 года, 18:41

Нацстратегия развития сферы интеллектуальной собственности нуждается в доработке

20 мая с.г. под председательством первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоялось второе заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности, где участники рассмотрели концепцию Национальной стратегии развития сферы интеллектуальной собственности.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

В рамках работы Совета по вопросам интеллектуальной собственности Минэкономразвития предложило обсудить представленную концепцию, чтобы учесть все принципиальные комментарии и предложения всех заинтересованных сторон для формирования принципиально нового, современного документа, определяющего главные шаги Украины в направлении развития эффективной системы защиты прав в сфере интеллектуальной собственности на долгосрочную перспективу.

По результатам обсуждения Стратегии развития сферы интеллектуальной собственности участники заседания рекомендовали Минэкономразвития и Национальному офису интеллектуальной собственности, который непосредственно осуществляет разработку Стратегии, доработать проект с учетом предложений Совета, а также представить документ на рассмотрение и согласование заинтересованным органам исполнительной власти вместе с расчетами экономического эффекта от ее реализации.

«Национальная стратегия интеллектуальной собственности разрабатывается Минэкономразвития при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности. Важность Стратегии заключается в усилении институциональной способности нашей страны генерировать экономически ценностные активы интеллектуальной собственности», — прокомментировал важность разработки Стратегии заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.

Г-н Бровченко также подчеркнул важность слаженного взаимодействия органов государственной власти, которые в пределах своей компетенции должны способствовать эффективной охране, коммерциализации и защите прав интеллектуальной собственности. С этой целью в Стратегии необходимо отразить позицию всех заинтересованных учреждений.