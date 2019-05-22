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АМКУ обеспокоен возможным дефицитом сахара, но не связывает проблему с отменой госрегулирования

17 мая 2019 года в Антимонопольном комитете Украины состоялась рабочая встреча с представителями Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины («Укрсахар») с участием агропромхолдинга «Астарта-Киев».

Представители сахарной отрасли сообщили, что информация в СМИ относительно возможного дефицита сахара на внутреннем рынке Украины действительно актуальна, следовательно, требует оценки и тщательного анализа.

В ходе встречи стороны обозначили ряд объективных причин для прогнозируемого уменьшения предложения сахара на рынке Украины, отмечается на сайте Комитета.

Представители «Укрсахара» сообщили об общей тенденции к уменьшению спроса на сахар у населения Украины, что привело к сокращению посевных площадей под сахарной свеклой в последние годы. В то же время неблагоприятные погодные условия привели к тому, что отдельные сельхозпроизводители были вынуждены пересевать сахарную свеклу или вообще засевать землю другими зерновыми культурами. Это может привести к уменьшению объемов производства сахара по результатам 2018—2019 маркетингового года. Вместе с тем представители «Укрсахара» сообщили о наличии в стране переходных запасов сахара, которые могут скорректировать спрос и предложение на рынке.

«В то же время стороны отметили положительные изменения, связанные с отменой государственного регулирования рынка сахара. С утратой силы Закона Украины «О государственном регулировании производства и реализации сахара», в частности, отменено квотирование объемов выращивания сахарной свеклы и производства сахара, установление минимальных цен на сахарную свеклу и сахар», — сказано в сообщении.

Сейчас Антимонопольным комитетом продолжается исследование состояния конкурентной среды на рынке сахара.