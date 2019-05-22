30 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г.Киев, ул. Ильинская 8, 10 подъезд, 2 этаж (Проект ЕС «ПРАВО-Justice»), состоится конкурс на должность Дисциплинарного уполномоченного Ассоциации частных исполнителей Украины.
Об этом говорится на сайте Ассоциации.
К участию в Конкурсе приглашаются:
• Андрей Авторгов
• Наталия Булах-Кобец
• Александр Ивасын
• Александр Канцедал
• Оксана Корниенко
• Елена Овчаренко
• Роман Ризунов
• Алексей Соломко
• Николай Шупеня
Участникам конкурса необходимо подтвердить свою личность, предъявив секретарю конкурсной комиссии паспорт гражданина Украины.
Ранее на сайте «ЮП» сообщалось об утверждении Положения о Дисциплинарном уполномоченном Ассоциации.
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