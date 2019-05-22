Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП — источники

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента. С сайта Президента исчез текст указа о ее назначении.
О ее отказе сообщили источники «УП» в команде г-на Зеленского.
Точной причины отказа г-жи Зеркаль источники не называют.
По предположениям издания, Елена Зеркаль соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Президента.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні
Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика
V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: