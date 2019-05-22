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Сегодня 22 мая 2019 года, 18:41

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП — источники

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента. С сайта Президента исчез текст указа о ее назначении.

О ее отказе сообщили источники «УП» в команде г-на Зеленского.

Точной причины отказа г-жи Зеркаль источники не называют.

По предположениям издания, Елена Зеркаль соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Президента.