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Власти США намерены ввести санкции против производителя систем видеонаблюдения

22 мая 2019 года Источник:Pravo.ru

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Если это произойдет, то Hikvision фактически попадет в «черный список» США. Издание отмечает, что это станет первым случаем, когда Вашингтон примет меры против компании, которая сыграла определенную роль в слежке и массовом задержании уйгуров (тюркоязычного мусульманского народа, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая).

В прошлом году газета уже писала о том, что в Вашингтоне активизировалось обсуждение возможных санкций против высших китайских чиновников и компаний за притеснение уйгуров.Тогда сообщалось, что законодатели призвали Белый дом ввести санкции против ряда китайских чиновников и двух компаний — Hikvision и Dahua Technology (обе производят камеры видеонаблюдения).

Издание полагает, что введение ограничительных мер может усилить напряженность между США и Китаем, которая возникла на фоне торгового противостояния и введения новых пошлин.

Напомним: президент США заявил, что Китай «сорвал сделку» во время торговых переговоров, и пригрозил последствиями в виде тарифов. 10 мая пошлина на различные категории китайских товаров — от морепродуктов до товаров машиностроения — повысилась с 10% до 25%. Общая стоимость товаров, которые обложат пошлинами, достигает 200 млрд долларов США. Позже господин Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на 300 млрд долларов США.

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