Сегодня 22 мая 2019 года, 18:42

Нацсовет по телевещанию установил, что некоторые каналы работали в пользу кандидатов в Президенты

Телеканалы «Прямой», «1+1» и «5 канал» больше других нарушали законодательство в освещении предвыборной кампании. К такому выводу пришла рабочая группа по надзору за соблюдением СМИ избирательного законодательства Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по итогам мониторинга телевещателей перед вторым туром президентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В Нацсовете отметили, что телеканалы нарушали законодательство, неравномерно распределяя эфирное время для кандидатов и транслируя неполную информацию о соцопросах.

Так, по итогам мониторинга стало известно об очевидной поддержке телеканалами «Прямой» и «5 канал» Петра Порошенко, а «1+1» поддерживал Владимира Зеленского.

«С 8 по 21 апреля телеканал «1+1» показывал Зеленского 31 час 38 минут, а его оппонента — 11 часов 34 минуты. На «5 канале» в новостях Порошенко показывали 1 час 37 минут, а уже нынешнего Президента — 38 минут. На «Прямом» с 15 по 21 апреля Зеленского показывали 4 часа 43 минуты, а Порошенко — почти 7 часов эфирного времени», — уточнили в Нацсовете.

Также сообщается, что ведущие телеканала «Прямой» озвучивали в передачах подборки сообщений пользователей социальных сетей с негативными комментариями только о кандидате Владимире Зеленском, а также озвучивали в эфире собственные оценки кандидатов, агитируя аудиторию.