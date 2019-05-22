Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий издал распоряжение «О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины восьмого созыва» 22 мая 2019 года в 12.00 в ответ на письмо Президента Украины Владимира Зеленского.
Соответствующий документ был направлен вчера, 21 мая 2019 года.
«В связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины восьмого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины:
1. Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины восьмого созыва на 12.00 22 мая 2019 года, на котором рассмотреть следующие вопросы:
1) о внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины»;
2) о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках».
Ознакомиться с текстом документа можно по ссылке.
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