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Сегодня 22 мая 2019 года, 12:53

Народные депутаты соберутся на экстренное заседание в 12.00

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий издал распоряжение «О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины восьмого созыва» 22 мая 2019 года в 12.00 в ответ на письмо Президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий документ был направлен вчера, 21 мая 2019 года.

«В связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины восьмого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины:

1. Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины восьмого созыва на 12.00 22 мая 2019 года, на котором рассмотреть следующие вопросы:

1) о внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины»;

2) о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках».

Ознакомиться с текстом документа можно по ссылке.