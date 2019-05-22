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Сегодня 22 мая 2019 года, 12:53

Остановка по требованию. Гоструда просит суд приостановить эксплуатацию лифтов в Одессе

Главным управлением Гоструда в Одесской области подан иск в Одесский окружной административный суд о немедленном приостановлении эксплуатации лифтов, принадлежащих КП «ЖКС «Порто-Франковский».

Иск подан по результатам плановой проверки предприятия, которая специалистами Главного управления была проведена в марте 2019 года. По результатам проверки было установлено, что предприятием нарушено законодательство об охране труда и не получено разрешение Главного управления Гоструда в Одесской области на эксплуатацию 58 лифтов. Нет технических паспортов лифтов, установленных по адресам: г.Одесса, ул.Конная, 14; г.Одесса, ул.Преображенская, 74/78; г.Одесса, ул.Балковская, 35/1.

Об этом информирует сайт Государственной службы Украины по вопросам труда.

Экспертное обследование некоторых лифтов не было проведено после окончания предельного срока эксплуатации, не организован периодический технический осмотр.

По окончании срока эксплуатации лифтов не проведен внеочередной технический осмотр силами уполномоченной организации (после экспертного обследования), согласно НПАОП 0.00-6.18-2004.

Перед вводом в эксплуатацию отдельных лифтов не проведен первичный (полный) технический осмотр уполномоченной организацией.

На лифтах определенных учетных номеров отсутствуют сведения о выполнении п.9.6.4. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов».

«Главное управление предлагает руководителям предприятий взять под личный контроль безопасное выполнение работ по ремонту и обслуживанию лифтов, при выполнении работ строго соблюдать требования законодательства об охране труда, — сообщил начальник Главного управления Николай Калайда. — Необходимо установить постоянный обмен информацией между предприятиями и Главным управлением об организации безопасной эксплуатации лифтов, их техническом состоянии».

Главное управление отмечает: ненадлежащее отношение к требованиям законодательства об охране труда и безответственность создают все предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, происшествий и, самое главное, несут угрозу жизни и здоровью жителям домов, добавили в Управлении Гоструда.