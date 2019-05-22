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Сегодня 22 мая 2019 года, 12:53

Обжаловано избрание Павла Луцюка на должность члена ВККС

В Окружной административный суд города Киева поступил иск об отмене решения съезда адвокатов Украины, согласно которому Павел Луцюк был избран членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом информирует пресс-служба ОАСК.

Истцы просят суд восстановить для них срок обращения в суд с исковым заявлением, а также признать противоправным и отменить решение съезда, датированное 3 июля 2015 года, «Об избрании члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины», которым Павел Луцюк был избран членом Комиссии.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним: ранее в суд поступило заявление об обеспечении иска о запрете г-ну Луцюку исполнять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Согласно части 2 статьи 150 КАС Украины обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела.