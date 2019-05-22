Сегодня 22 мая 2019 года, 12:53

Минфин снижает ставки заимствований по краткосрочным ОВГЗ

Министерство финансов сообщило, что эффективное управление государственным долгом создало благоприятные условия для снижения ставки заимствований по краткосрочным ОВГЗ в гривне с 19,5% до 18,5%.

«Такая тенденция наблюдалась с конца апреля, была также обусловлена позитивными ожиданиями инвесторов. Кроме того, 25 апреля произошло снижение учетной ставки НБУ с 18% до 17,5%», — заявили в ведомстве.

За неполных пять месяцев на внутреннем рынке Минфин привлек 147 млрд грн, благодаря чему удалось профинансировать госбюджет в запланированных объемах. В течение этого периода увеличились объемы инвестирования в ОВГЗ нерезидентов, коммерческих банков и физических лиц.

С начала года портфель нерезидентов в ОВГЗ вырос более чем в шесть раз и сегодня составляет около 39,7 млрд грн.

Вложения в ОВГЗ физических лиц также демонстрируют положительную динамику. За прошлый год этот показатель увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд грн до 6 млрд грн) и сегодня составляет 9 млрд грн.

Из общей суммы заимствований на внутреннем рынке 37,2 млрд грн и 502 млн долларов США привлечены в инструменты, срок обращения которых дольше одного года.

В Минфине отметили, что продолжают работать над упрощением доступа иностранных инвесторов к внутреннему рынку. В частности, в ближайшее время ожидается запуск полноценного сотрудничества с международным депозитарием ценных бумаг Clearstream.

Кроме того, в этот период завершается тестирование проведение первичных размещений на аукционной платформе Bloomberg для дальнейшего использования ее при размещении ОВГЗ.