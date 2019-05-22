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«Ильяшев и Партнеры» добились введения антидемпинговых пошлин в отношении импорта цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

22 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Команда практики международной торговли юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» под руководством партнера Алены Омельченко отстояла интересы украинских производителей цемента ЧАО «Дикергофф Цемент Украина», ЧАО «Хайдельбергцемент Украина», ПАО «Подольский Цемент» (группа компаний CRH Ukraine) и ЧАО «Ивано-Франковскцемент» в антидемпинговом расследовании относительно импорта в Украину цемента происхождением из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова.

Межведомственная комиссия по международной торговле на заседании 21 мая 2019 года приняла решение применить сроком на пять лет окончательные антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину цемента, в частности клинкеров цементных и портландцемента, которые классифицируются согласно УКТ ВЭД по кодам: 2523 10 00 00, 2523 29 00 00.

Размер ставки окончательной антидемпинговой пошлины в отношении импорта цемента в Украину установлен на уровне:

- 57,03% в отношении импорта портландцемента и клинкера происхождением из Республики Беларусь;

- 94,46% в отношении импорта портландцемента и клинкера происхождением из Республики Молдова;

- 114,95% в отношении импорта портландцемента и клинкера происхождением из Российской Федерации.

Применение таких высоких ставок пошлин в отношении импорта цемента из трех стран одновременно — крайне редкий результат для антидемпингового расследования.

«Такая высокая ставка пошлин, которая по сути является заградительной, еще раз подтверждает установление Комиссией факта нарушения конкуренции иностранными производителями, — прокомментировала решение Алена Омельченко. — Нашего клиента полностью удовлетворяет это решение. Мы рады, что в Украине внедряются лучшие мировые практики расчета демпинговой маржи с целью защиты национального производителя».

Окончательная антидемпинговая пошлина будет взиматься в процентах к таможенной стоимости товара и начисляться дополнительно к ввозной пошлине. Решение вступает в силу через 30 дней со дня его публикации в газете «Урядовый курьер».

Отметим, что Межведомственная комиссия отклонила добровольные обязательства АО «Лафарж Цемент Молдова», ЗАО «Осколцемент» и ЗАО «Евроцемент трейд» по прекращению демпингового импорта цемента в Украину.

Данное решение будет благоприятствовать установлению справедливой конкуренции на рынке цемента в Украине, а также увеличению объемов производства и реализации продукции национальными товаропроизводителями, увеличению числа рабочих мест, сохранению существующих и росту будущих инвестиций.

Напомним, что решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования по результатам рассмотрения жалобы, подготовленной от имени украинского национального товаропроизводителя командой практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и Партнеры», было принято Межведомственной комиссией 4 июля 2018 года. Антидемпинговое расследование длилось 10 месяцев.

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