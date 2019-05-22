На сайте главы государства Владимира Зеленского опубликовали указы о кадровых назначениях заместителей главы его администрации.
Указом №306/2019 г-н Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации Президента Украины и указом №307/2019 назначил Юрия Костюка заместителем главы Администрации Президента Украины.Также Президент подписал следующие указы:
№308/2019 — о назначении Руслана Рябошапки заместителем главы Администрации Президента Украины;
№310/2019 — о назначении Кирилла Тимошенко заместителем главы Администрации Президента Украины;
№311/2019 — о назначении Андрея Ермака помощником Президента Украины;
№312/2019 — о назначении Руслана Стефанчука советником Президента Украины — представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины;
№313/2019 — о назначении Михаила Федорова советником Президента Украины.
Как известно, Андрей Богдан стал главой Администрации Президента Украины.
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