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Владимир Зеленский назначил руководство АП и своих помощников

22 мая 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

На сайте главы государства Владимира Зеленского опубликовали указы о кадровых назначениях заместителей главы его администрации.

Указом №306/2019 г-н Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации Президента Украины и указом №307/2019 назначил Юрия Костюка заместителем главы Администрации Президента Украины.

Также Президент подписал следующие указы:

№308/2019 — о назначении Руслана Рябошапки заместителем главы Администрации Президента Украины;

№310/2019 — о назначении Кирилла Тимошенко заместителем главы Администрации Президента Украины;

№311/2019 — о назначении Андрея Ермака помощником Президента Украины;

№312/2019 — о назначении Руслана Стефанчука советником Президента Украины — представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины;

№313/2019 — о назначении Михаила Федорова советником Президента Украины.

Как известно, Андрей Богдан стал главой Администрации Президента Украины.

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