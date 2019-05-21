Утверждены составы судебных палат Кассационного хозяйственного суда ВС

Собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда 20 мая с.г. утвердило персональные составы судебных палат, составы постоянных коллегий судей в составе судебных палат, а также специализацию судебных палат и судей.
Такое решение было принято в связи с утверждением Государственной судебной администрацией Украины классификатора дел, а также необходимостью включения в составы палат новых судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, назначенных указом главы государства 7 мая с.г.
Судебная палата для рассмотрения дел о банкротстве (9 судей)
• Александр Банасько
• Владимир Билоус
• Олег Васьковский
• Сергей Жуков
• Лилия Катеринчук
• Константина Огородник
• Вячеслав Песков
• Владимир Погребняк
• Нина Ткаченко
Судебная палата для рассмотрения дел относительно защиты прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством (9 судей)
• Светлана Бакулина (избрана в состав Большой Палаты ВС)
• Игорь Бенедисюк
• Ирина Булгакова
• Валентина Данишевская (Председатель ВС)
• Ирина Колос
• Богдан Львов
• Татьяна Малашенкова
• Лариса Рогач (избрана в состав Большой Палаты ВС)
• Владимир Селиваненко
Судебная палата для рассмотрения дел относительно корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг (11 судей)
• Александр Баранец
• Анна Вронская
• Надежда Губенко
• Елена Кибенко (избрана в состав Большой Палаты ВС)
• Ирина Кондратова
• Ольга Кролевец
• Александр Мамалуй
• Людмила Стратиенко
• Владимир Студенец (избран в состав Большой Палаты ВС)
• Виталий Уркевич
• Игорь Ткач
Судебная палата для рассмотрения дел относительно земельных отношений и права собственности (15 судей)
• Надежда Багай
• Инна Бердник
• Юрий Власов (избран в состав Большой Палаты ВС)
• Наталья Волковицкая
• Татьяна Дроботова
• Виталий Зуев
• Егор Краснов
• Игорь Кушнир
• Григорий Мачульский
• Иван Мищенко
• Сергей Могил
• Константин Пильков
• Алексей Случ
• Валерий Суховый
• Юрий Чумак
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