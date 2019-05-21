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Сегодня 21 мая 2019 года, 21:47

Утверждены составы судебных палат Кассационного хозяйственного суда ВС

Собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда 20 мая с.г. утвердило персональные составы судебных палат, составы постоянных коллегий судей в составе судебных палат, а также специализацию судебных палат и судей.

Такое решение было принято в связи с утверждением Государственной судебной администрацией Украины классификатора дел, а также необходимостью включения в составы палат новых судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, назначенных указом главы государства 7 мая с.г.

Судебная палата для рассмотрения дел о банкротстве (9 судей)

• Александр Банасько

• Владимир Билоус

• Олег Васьковский

• Сергей Жуков

• Лилия Катеринчук

• Константина Огородник

• Вячеслав Песков

• Владимир Погребняк

• Нина Ткаченко

Судебная палата для рассмотрения дел относительно защиты прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством (9 судей)

• Светлана Бакулина (избрана в состав Большой Палаты ВС)

• Игорь Бенедисюк

• Ирина Булгакова

• Валентина Данишевская (Председатель ВС)

• Ирина Колос

• Богдан Львов

• Татьяна Малашенкова

• Лариса Рогач (избрана в состав Большой Палаты ВС)

• Владимир Селиваненко

Судебная палата для рассмотрения дел относительно корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг (11 судей)

• Александр Баранец

• Анна Вронская

• Надежда Губенко

• Елена Кибенко (избрана в состав Большой Палаты ВС)

• Ирина Кондратова

• Ольга Кролевец

• Александр Мамалуй

• Людмила Стратиенко

• Владимир Студенец (избран в состав Большой Палаты ВС)

• Виталий Уркевич

• Игорь Ткач

Судебная палата для рассмотрения дел относительно земельных отношений и права собственности (15 судей)

• Надежда Багай

• Инна Бердник

• Юрий Власов (избран в состав Большой Палаты ВС)

• Наталья Волковицкая

• Татьяна Дроботова

• Виталий Зуев

• Егор Краснов

• Игорь Кушнир

• Григорий Мачульский

• Иван Мищенко

• Сергей Могил

• Константин Пильков

• Алексей Случ

• Валерий Суховый

• Юрий Чумак