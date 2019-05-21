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Иски налоговых органов к плательщикам — тема лекции Александра Собковича

21 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

О спорах по искам налоговых органов к плательщикам и судебной практике взыскания по таким делам слушателям Legal High School рассказал Александр Собкович, адвокат, партнер ЮК «Альянс Правовых Сил». Он напомнил, что права контролирующих органов закреплены в статье 20 Налогового кодекса Украины, и отметил, что производство по делам по обращениям налоговых органов при осуществлении ими определенных законом полномочий осуществляется в шести случаях, указанных в статье 283 КАС Украины:

— приостановление расходных операций налогоплательщиков на счетах налогоплательщика;

— подтверждение обоснованности административного ареста имущества;

— предоставление разрешения на погашение всей суммы налогового долга за счет имущества налогоплательщика, находящегося в налоговом залоге;

— обязательства руководителя предприятия провести инвентаризацию основных фондов, товарно-материальных ценностей, находящихся под таможенным контролем;

— взыскание средств по налоговому долгу;

— обязательство налогоплательщика, имеющего налоговый долг, заключить договор о переводе права требования дебиторской задолженности этого плательщика на налоговый орган.

Лектор проанализировал каждый из случаев с применением примеров из собственной практики.

В числе проблемных аспекты он выделил следующие:

— недостаточное качество налогового законодательства и его несогласованность с другими нормативно-правовыми актами;

— отсутствие качественной ориентации государственной политики в сфере налогообложения на получение максимальных налоговых поступлений в бюджет;

— восстановление экономических связей и реинтеграция временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей;

— вопрос создания Службы финансовых расследований;

— тенденция к сохранению высокого уровня коррупции в фискальных органах.

Анализируя судебную практику по налоговым спорам, лектор привел в качестве примеров ряд постановлений Верховного Суда (в том числе по делам №2а-25767\10{NEWS_TEXT}570 и №813\483\17), постановление Сумского окружного административного суда по делу №818\1270\14 и постановление Окружного административного суда г.Киева №826\6517\13а.

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