Иски налоговых органов к плательщикам — тема лекции Александра Собковича

О спорах по искам налоговых органов к плательщикам и судебной практике взыскания по таким делам слушателям Legal High School рассказал Александр Собкович, адвокат, партнер ЮК «Альянс Правовых Сил». Он напомнил, что права контролирующих органов закреплены в статье 20 Налогового кодекса Украины, и отметил, что производство по делам по обращениям налоговых органов при осуществлении ими определенных законом полномочий осуществляется в шести случаях, указанных в статье 283 КАС Украины:
— приостановление расходных операций налогоплательщиков на счетах налогоплательщика;
— подтверждение обоснованности административного ареста имущества;
— предоставление разрешения на погашение всей суммы налогового долга за счет имущества налогоплательщика, находящегося в налоговом залоге;
— обязательства руководителя предприятия провести инвентаризацию основных фондов, товарно-материальных ценностей, находящихся под таможенным контролем;
— взыскание средств по налоговому долгу;
— обязательство налогоплательщика, имеющего налоговый долг, заключить договор о переводе права требования дебиторской задолженности этого плательщика на налоговый орган.
Лектор проанализировал каждый из случаев с применением примеров из собственной практики.
В числе проблемных аспекты он выделил следующие:
— недостаточное качество налогового законодательства и его несогласованность с другими нормативно-правовыми актами;
— отсутствие качественной ориентации государственной политики в сфере налогообложения на получение максимальных налоговых поступлений в бюджет;
— восстановление экономических связей и реинтеграция временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей;
— вопрос создания Службы финансовых расследований;
— тенденция к сохранению высокого уровня коррупции в фискальных органах.
Анализируя судебную практику по налоговым спорам, лектор привел в качестве примеров ряд постановлений Верховного Суда (в том числе по делам №2а-25767\10{NEWS_TEXT}570 и №813\483\17), постановление Сумского окружного административного суда по делу №818\1270\14 и постановление Окружного административного суда г.Киева №826\6517\13а.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Захист інтелектуальної власності на ринках ЄС та в Україні
Літній форум з кримінального права та процесу «Золотий Дюк»: досвід та практика
V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: