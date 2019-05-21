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Андрей Богдан возглавит Администрацию Президента. Указ вскоре будет опубликован — СМИ

21 мая 2019 года Источник:LB.ua

Указ о назначении Андрея Богдана Главой Администрации Президента готовится к обнародованию во вторник вечером.

Об этом стало известно LB.ua из собственных источников.

Г-н Богдан прямо не заявил о своем назначении, но отметил, что Президент Владимир Зеленский назначит главой АП «человека из ближайшего окружения, которому он доверяет».

Андрей Богдан также анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер 21 мая 2019 года.

«Владимир Зеленский считает, что на эту должность (главы АП — прим. ред.) должен быть назначен близкий ему человек, которому он доверяет», — добавил г-н Богдан, отметив, что пока он не знает о решении, которое примет президент.

На данный момент Богдан не приостановил адвокатскую деятельность и сотрудничает с Президентом как консультант по юридическим вопросам.

Как сообщает LB.ua, Андрей Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация Владимира Зеленского.

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