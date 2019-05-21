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Уплата налогов самозанятыми лицами — тема лекции Василия Андрусяка

21 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

О судебной практике по доначислению обязательств по уплате единого социального взноса и нюансах ответственности самозанятых лиц рассказал слушателям Legal High School Василий Андрусяк, руководитель практики налогового права АО MORIS GROUP. Лектор отметил, что с 1 января 2011 года ЕСВ заменил собой четыре отдельных отчисления: в Пенсионный фонд, в фонды страхования на случай безработицы, по временной потере трудоспособности, от несчастных случаев на производстве. Василий Андрусяк напомнил, что с 2016 года ставка ЕСВ в Украине составляет 22%, при этом он привел статистику в других странах. В частности, в Афганистане такой налог составляет 50%, в Австрии — 21,38%, в Китае — 32%, в Чехии — 34%, во Франции — 45%, в Германии — 19,83%, в США — 7,65% (при этом работник сам доплачивает еще около 7%).

Лектор рассказал о том, кто является плательщиком, когда возникают обязанности по уплате этого налога и что представляет собой база налогообложения ЕСВ.

Также была рассмотрена индивидуальная налоговая консультация фискального органа, в которой сделан следующий вывод: согласно подпункту 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса независимая профессиональная деятельность — это деятельность адвокатов при условии, что такое лицо не является работником или физическим лицом — предпринимателем и использует наемный труд не более четырех физических лиц.

При этом физическое лицо, которое осуществляет независимую адвокатскую деятельность, не может быть предпринимателем в рамках такой адвокатской деятельности. Адвокатская деятельность не является предпринимательской и не может осуществляться физическим лицом — предпринимателем.

Вместе с тем, согласно нормам Закона №5076 и Налогового кодекса, для физического лица, занимающегося независимой адвокатской деятельностью, не предусмотрены ограничения относительно одновременного осуществления предпринимательской (отличной от адвокатской) деятельности, не запрещенной законом, в случае регистрации такого лица предпринимателем. Также законодатель разграничивает физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, при этом порядок учета и уплаты единого взноса физическими лицами — предпринимателями с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности Законом Украины №2464 не предусмотрен.

Лектор привел также решение Днепропетровского окружного административного суда от 16 мая 2019 года №160/3397/19, в котором была обжалована упомянутая индивидуальная налоговая консультация. Суд встал на сторону адвоката и сделал вывод, согласно которому адвокат, который состоит на налоговом учете как физическое лицо — предприниматель на упрощенной системе налогообложения, должен находиться на налоговом учете как физическое лицо — предприниматель по признаку осуществления независимой профессиональной деятельности, вести единый налоговый учет и уплачивать налоги именно как физическое лицо — предприниматель 3-й группы единого налога с зарегистрированными видами деятельности.

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