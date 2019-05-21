Сегодня 21 мая 2019 года, 21:47

Способы обжалования результатов налоговых проверок — в центре внимания слушателей LHS

Об обжаловании актов проверки и налоговых уведомлений-решений и избрании правильного способа защиты нарушенного права рассказал слушателям Legal High School Михаил Гончарук, управляющий партнер ЮФ «Гончарук и Партнеры». Он подчеркнул, что тема обжалования налоговых уведомлений-решений (НУР) продолжает быть актуальной, а стратегия деятельности адвоката по таким делам зависит в том числе и от позиции клиента — настолько жестко он готов противостоять давлению фискального органа.

Лектор напомнил слушателям о видах налоговых проверок и отметил, что после получения акта проверки у предприятия есть пять дней для подачи возражений к этому документу. Михаил Гончарук советовал не пренебрегать этим правом.

Далее он сосредоточился на способах обжалования налогового уведомления-решения.

По его словам, есть два способа обжалования. Если обжалование осуществляется в административном порядке, то, согласно статьям 55 и 56 Налогового кодекса Украины и приказу Министерства финансов Украины №916, представитель предприятия подает жалобу в вышестоящий налоговый орган. Срок подачи жалобы — в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения налогоплательщиком НУР. Лектор отметил, что в таком случае обязанность доказывания правомерности решения возлагается на контролирующий орган, но при этом налогоплательщик должен предоставить все документы, обосновывающие его позицию. Кроме того, налогоплательщик обязан письменно уведомить контролирующий орган, который принял НУР, об обжаловании налогового уведомления-решения.

Если обжалование осуществляется в судебном порядке, то в соответствии со статьей 56 Налогового кодекса Украины и положениями Кодекса административного судопроизводства представитель предприятия может подать иск в суд о признании НУР противоправным и/или его отмене. Срок подачи иска — 1095 дней со дня получения НУП, а в случае когда иску предшествовала процедура административного обжалования, срок подачи иска составляет один месяц. Лектор подчеркнул, что процедура обжалования в судебном порядке регулируется КАС Украины, обязанность по доказыванию правомерности своего решения возлагается на налоговые органы. Однако налогоплательщик ни в коем случае не должен занимать пассивную позицию в таком процессе.

В случае административного обжалования решение принимается в течение 20 календарных дней (хотя срок может быть продлен до 60 дней). По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений (пункт 2 раздела IX приказа №916):

— об удовлетворении жалобы в полном объеме и отмене обжалуемого решения;

— о частичном удовлетворении жалобы и частичной отмене решения;

— об увеличении (уменьшении) сумма денежного обязательства;

— об оставлении жалобы без удовлетворения, а обжалуемого решения — без изменений.

Жалоба считается полностью удовлетворенной, если мотивированное решение по жалобе не было направлено плательщику в течение 20-дневного срока или в течение срока, продленного по решению руководителя контролирующего органа. При этом решение о продлении сроков рассмотрения жалобы должно быть направлено налогоплательщику до истечения 20-дневного срока.

Обжалование в судебном порядке, как правило, осуществляется по правилам упрощенного искового производства, в связи с этим лектор советует слушателям тщательно готовить документальное подтверждение своей позиции до подачи иска, поскольку приобщение каких-либо материалов позже может оказаться проблематичным.