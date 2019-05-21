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Обжалование незаконных действий налоговой милиции — тема лекции Андрея Чехонадского

21 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

С практикой рассмотрения судебных споров о незаконности действий налоговой милиции после 2016 года слушателей Legal High School ознакомил Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат. Он напомнил, что после 1 января 2017 года, согласно изменениям, внесенным в законодательство, налоговая милиция должна была прекратить свое существование. Тем не менее она продолжает работать де-факто, поэтому судебная практика по делам, в которых стороной выступает налоговая милиция, неоднозначна: некоторые суды отказывают в удовлетворении ходатайств этого органа, ссылаясь на закон, другие суды продолжают их удовлетворять. Лектор привел примеры решений судов, которые иллюстрируют эту двойственность.

Он сообщил, что некорректное отображение на сайте Верховной Рады исключенного с 1 января 2017 года раздела из НК Украины «Налоговая милиция» было обжаловано в рамках дела №826\1209\17, рассмотрение которого сейчас осуществляет ВС.

Андрей Чехонадский подчеркнул, что любого налогового инспектора и руководителя фискального органа, который подписал решение по результатам проверки налоговой милиции, при определенных обстоятельствах можно привлечь по статье Уголовного кодекса за служебную халатность, и такие прецеденты, по словам лектора, были, хотя правоохранительные органы весьма неохотно включают подобные дела в ЕРДР.

Опираясь на собственный опыт, лектор дал слушателям Legal High School практические советы относительно поведения адвоката в случае, если представители налоговой милиции приходят проводить следственные действия на предприятии. Он призвал слушателей тщательно соблюдать все законные процедуры и широко пользоваться предоставленными адвокату правами.

Как правило, для проведения следственных действий на предприятие приходят оперативные сотрудники по поручению следователя, однако оперативные сотрудники не имеют права совершать процессуальные действия (например, вручать повестку). Лектор настаивает на том, что хорошая информированность и буквальное следование законной процедуре позволяет грамотному адвокату отстоять интересы клиента.

В этой связи Андрей Чехонадский напомнил, что обыск без участия следователя и прокурора является незаконным, поскольку следователь не имеет право поручать оперативным сотрудникам самостоятельное проведение обыска. Спикер проиллюстрировал свои тезисы примерами практических кейсов из собственной адвокатской практики.

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