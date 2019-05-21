Сегодня 21 мая 2019 года, 21:47

Внеочередные парламентские выборы могут пройти 21 июля

Лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что досрочные выборы Верховной Рады могут состояться 21 июля 2019 года.

Об этом он сказал журналистам под Администрацией Президента после консультаций нового Президента Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента.

«Мы рассчитываем, что будет изменено избирательное законодательство. Мы идем на досрочные выборы для того, чтобы побеждать», — отметил г-н Ляшко.

На вопрос, когда состоятся выборы, лидер «радикалов» ответил: «Я думаю, что Указ Президента... Сейчас по результатам разговора он направит письмо главе парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства».

«Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра. Выборы — на 21 июля», — заявил г-н Ляшко.

«Я считаю, нечего тянуть, выборы надо проводить. Но важно изменить избирательную систему», — добавил он.

В свою очередь, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сказала, что досрочные выборы народных депутатов могут состояться и 28 июля.

Г-н Ляшко также пожаловался: «Стандарты прозрачности и открытости, которые нам обещала новая власть, их нет. Телефон забрали. Никто не захотел, чтобы в прямом эфире люди видели эти консультации. Поверьте мне, это было увлекательное зрелище, о котором мы обязательно когда-нибудь расскажем», — заверил лидер Радикальной партии.