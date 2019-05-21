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В городе Белая Церковь произошло жестокое избиение адвоката

21 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

20 мая 2019 года примерно в 13.00 в г. Белая Церковь группой лиц было совершено нападение на адвоката Алексея Несвитайло при исполнении им своих профессиональных обязанностей.

Адвокату нанесены многочисленные телесные повреждения, сломана челюсть, выбиты зубы, уничтожено личное имущество.

По данному факту в Белоцерковский ОП ГУ ЧП в Киевской области подано заявление о совершении уголовного преступления.

Указанное событие взял под личный контроль председатель Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко. Об этом информирует сайт Совета.

Председатель Совета возмущается по поводу отсутствия адекватной и мгновенной реакции правоохранителей на такие своевольные действия против адвокатов. Вот что Петр Бойко написал в комментарии под видео, на котором заснят момент избиения адвоката: «Беда нашей Украины, что правоохранительная система не работает. При отсутствии мгновенной реакции на правонарушение, из-за равнодушия и непрофессионализма на улице снова, как в лихие 90-е, заправляют молодчики! Нынешние времена — это рай для преступников, они чувствуют себя хорошо и в безопасности. И это не результат хорошей работы адвокатов, а просто последствия бездействия милиции и прокуратуры. Более того, они уже чаще и чаще работают одной командой. Если уже бьют адвокатов и нет надлежащей реакции, а именно: не установлены и не задержаны причастные к этому лица, разве это не доказательство спайки бандитов и милиционеров?».

Комитетом защиты прав адвокатов Киевской области создана группа для оказания помощи коллеге.

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